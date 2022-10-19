الجالية الفلبينية في اقليم كوردستان العراق تنظم نشطاً حول التفاني والإخلاص في العمل وحماية البيئة

دلير ابراهيم – اربيل

بحضور سفير الفلبين لدى العراق السيد كريستوفر كاستيلو، والسيد فلاح انور القنصل العام لجمهورية الفلبين في إقليم كوردستان، أقامت مؤسسة فيلكوم الفلبينية، في فندق هانزو بلازا بأربيل، نشاطًا موسعا للجالية الفلبينية في الإقليم تحت عنوان (كيف تكون عنصراً فعالاً في المجتمع).

وضمت الأنشطة مواضيع حول: “ الأخلاق والاتكيت في مكان العمل، كيف تصبح موظفًا فعالاً، اقتباسات وكلمات ملهمة للنجاح في العمل، توقيع مذكرات تفاهم، حماية البيئة”.

وفي كلمة له خلال الفعالية اكد السيد كريستوفر كاستيلو على أهمية الإخلاص والتفاني في العمل، وضرورة الحفاظ على نظافة البيئة التي تعيش فيها الفرد سواء كانت البيت أو مكان العمل او المحيط الخارجي، واحترام البيئة.

وأضاف: يجب الاهتمام بالتعليم والتطوير الذاتي، وحضور مؤتمرات ومحاضرات في التنمية البشرية والتوعية لإدراك قيم المجتمع وكيفية النهوض به والعمل للصالح العام، والعمل على تنظيم الوقت وإدارته بشكل جيد لتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والحياة العملية والمسؤوليات الشخصية، مع الاهتمام بالمشاركة في الأعمال التطوعية وأفعال الخير لمساعدة المحتاجين.

وفي الختام تم تقديم الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة وفتح باب العضوية في مؤسسة فيلكوم الفلبينية.

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