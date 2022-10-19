القبض على أحد مهربي ركاب القارب الذي غرق في القناة الانكليزية

القت قوات شرطة منطقة رابرين في محافظة السليمانية احد المهربين الذين صدرت بحقهم اوامر قبض على خلفية غرق قارب المهاجرين في القناة الأنكليزية “المانش”.

في (11 تشرين الثاني 2022)، غرق قارب على متنه 34 مهاجرا غير شرعي، في مياه القناة الانكليزية “المانش”، ما أدى الى غرق 28 مهاجراً تم العثور على جثثهم. ونجى مهاجران من الحادثة سالمين احدهم كوردي من اقليم كوردستان والآخر صومالي، فيما بقي اربعة اشخاص في عداد المفقودين ثلاثة منهم كورد والآخر مصري.

واعلن المحامي المكلف بشأن القضية، رنج مصطفى أمين، الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، في مؤتمر صحفي انهم سجلوا حينها ثلاث شكاوى، “الشكوى الأولى ضد المهربين، الشكوى الثانية ضد الحكومتين الفرنسية والبريطانية، والشكوى الثالثة للبحث عن المفقودين”.

وحسب أمين فإن “مديرية شرطة رابرين وعن طريق عناصرها ومنتسبيها خاصة في مراكز حاجياوا وماكوك وقوات الانشطة المدنية تمكنوا من القاء القبض على احد المتهمين في احد الدوائر الحكومية لإقليم كوردستان والذي صدر بحقه سابقاً امر قبض من محكمة حاجياوا، حيث تم القبض عليه خلال إجرائه معاملة قانونية”.

وخلال المؤتمر الصحفي، ناشد المواطن زانا محمد شقيق أحد المفقودين في حادثة غرق القارب، حكومة اقليم كوردستان بأن “لا يتم تحرير المتهم الذي القي القبض عليه اليوم تحت اي ذريعة، والتعامل معه وفقاً للقانون والبنود القانونية”.

وفق قول زانا محمد، هم كذويّ الضحايا يعلمون من قام بتهريب المهاجرين، لافتاً الى انه “هناك ثلاث مهربين متورطين بهذه المسألة، وتم لحسن الحض القبض على احدهم اليوم”.

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