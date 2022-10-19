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اندلاع اشتباكات مسلحة “عنيفة” غربي الناصرية

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات مسلحة وصفها بـ”العنيفة” بين قوات أمنية وأصحاب أراضي زراعية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر،  إن قوات أمنية دخلت في اشتباك مسلح عنيف مع اصحاب اراض زراعية قرب مجمع البلدية في منطقة الموحية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، موضحاً أنه لم  يعرف حتى الآن إن كانت قد أسفرت عن ضحايا.

وبحسب المصدر، فإن أصحاب تلك الأراضي يطالبون بالتعويض عن بناء مجمع على أرضهم الزراعية، معتبرين أن “الأرض تابعة لاجدادهم”.

وأشار المصدر، إلى أن قيادة شرطة المحافظة أرسلت تعزيزات عسكرية لمنطقة الحادث من الشرطة الاتحادية وقوات “سوات”.

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