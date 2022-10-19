تسمية الإسباني خوان لوبيز كارو مدرباً لمنتخبنا الوطني

ذكرت القناة الرياضية الرسمية، اليوم الثلاثاء، باختيار مدرب اسباني لتدريب منتخبنا الوطني.

وذكرت القناة، إن “الإسباني خوان لوبيز كارو مدرباً لمنتخبنا الوطني”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط