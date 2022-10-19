توقعات باندلاع احتجاجات بتركيا وامريكا الجنوبية بسبب موجة التضخم

بيان صحفى

توقعت منظمة العدل والتنمية للدراسات اندلاع احتجاجات داخل تركيا بسبب ارتفاع الاسعار وموجة التضخم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة

واشار المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان عدة دول مرشحة لاندلاع انتفاضات واضطرابات اجتماعية منها تركيا والبرازيل والارجنتين وعدة دول بامريكا الجنوبية

واضاف ان موجة التضخم وارتفاع اسعار الوقود واضطراب اسواق العملات مقابل الدولار سيؤدى لاندلاع احتجاجات قادمة فى تركيا والمغرب والجزائر وتونس ودول اوروبية ودول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا

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