شرطة رابرين: اعتقال مهرب بتهمة غرق قارب المهاجرين 

اعتقلت قوات الشرطة رابرين بمحافظة السليمانية أحد المهربين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بتهمة غرق قارب المهاجرين في القناة الأنكليزية “المانش”.

غرق قارب يحمل 34 مهاجرا غير شرعي في مياه القناة الأنكليزية “المانش”.في 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، مما أدى إلى غرق 28 مهاجرا عُثر على جثثهم. ونجا مهاجران ، أحدهما كردي من إقليم كردستان والآخر صومالي ، وما زال أربعة في عداد المفقودين ،

وثلاثة أكراد ومصري.

و نقل الصحفي سجاد شنكالي، من مؤتمر صحفي اعلنه المحامي المسؤول عن هذه القضية، رنج مصطفى أمين، أنهم سجلوا ثلاث شكاوى في ذلك الوقت، “الشكوى الأولى ضد المهربين، الشكوى الثانية ضد الحكومتين الفرنسية والبريطانية، والشكوى الثالثة للبحث عن المفقودين”.

وحسب أمين فإن “مديرية شرطة رابرين وعن طريق عناصرها ومنتسبيها خاصة في مراكز حاجياوا وماكوك وقوات الانشطة المدنية تمكنوا من القاء القبض على احد المتهمين في احد الدوائر الحكومية لإقليم كوردستان والذي صدر بحقه سابقاً امر قبض من محكمة حاجياوا، حيث تم القبض عليه خلال إجرائه معاملة قانونية”.

وخلال المؤتمر الصحفي، ناشد المواطن زانا محمد شقيق أحد المفقودين في حادثة غرق القارب، حكومة اقليم كوردستان بأن “لا يتم تحرير المتهم الذي القي القبض عليه اليوم تحت اي ذريعة، والتعامل معه وفقاً للقانون والبنود القانونية”.

وفق قول زانا محمد، هم كذويّ الضحايا يعلمون من قام بتهريب المهاجرين، لافتاً الى انه “هناك ثلاث مهربين متورطين بهذه المسألة، وتم لحسن الحض القبض على احدهم اليوم”.

الصحفي: سجاد شنكالي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط