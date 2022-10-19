فارس عيسى. وايدن معروف يبحثان اوضاع المكونات في البلاد

استقبل الاستاذ فارس عيسى رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد بمكتبه الرسمي صباح الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/١٨ السيد آيدن معروف وزير الاقليم لشؤون المكونات.

وتم خلال اللقاء بحث اوضاع المكونات و الأقليات في إقليم كوردستان والعراق،وضرورة ايلاء اهتمام خاص بجميع شرائح المجتمع وفق القانون والدستور،مطالبين حكومتي الاقليم والاتحادية التعاون من اجل خدمة جميع المكونات العراقية.

ومن جانبه أكد السيد رئيس ممثلية اقليم كوردستان عن استعداد الممثلية للتعاون والتنسيق لأنجاز معاملات المواطنين العراقيين بالسرعة الممكنة.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الاقليم لشؤون المكونات رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد لابداء استعداده للتنسيق والتعاون المشترك من اجل خدمة أبناء جميع المكونات في البلاد.

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