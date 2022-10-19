كابوس حزب ( الدعوة ) يخيم على العراق من جديد

يتوهم من يعتقد ان رئيس الوزراء الجديد ( محمد شياع السوداني ) سوف يختلف عن اسلافه من ( حكام ) حزب الدعوة الذين أجهزوا على الدولة العراقية و مؤسساتها و اجهزتها و هذا رئيس الوزراء الجديد و الذي تقف خلفه و تدعمه كتل ( ألأطار التنسيقي ) المتهمة بملفات قتل و فساد و ألأستيلاء على أسلحة المؤسسة العسكرية و هذه الكتل ( ألأطار التنسيقي ) و التي أحبطت و بدعم و اسناد ايراني مكشوف و ربما بتواطئ ( مقتدى الصدر ) و الذي سوف تكشفه ألأيام القادمة في تشكيل حكومة أغلبية قد تصلح ما أفسدته حكومات حزب ( الدعوة ) المتعاقبة و لن يكون رئيس الوزراء المكلف سوى ( بيدق ) في رقعة شطرنج ( ألأطار ) يتلاعبون به وفق أهوائهم و اراداتهم و أجباره على التستر على ملفات ألأجرام التي تورط فيها ( قادة ) ألأطار في عقد صفقة مشبوه بين زعماء ألأطار و رئيس الوزراء المكلف .

عندما نصب متظاهري تشرين خيامهم في ساحات و ميادين محافظات العراق و أستشهد منهم المئات و جرح الالاف كانت تلك الهبة الجماهيرية الشجاعة ضد الخراب و الدمار و الفقر و نهب المال العام الذي أنغمست فيه حكومات حزب الدعوة و ان كانت تلك التظاهرات في عهد سيئ الصيت ( عادل عبد المهدي ) و الذي هو من ذات المدرسة الفكرية التي تعاقبت على حكم ( العراق ) و كانت تلك التظاهرات و ألأعتصامات التشرينية أحتجاجآ على ألأوضاع المزرية الذي صنعته ألأحزاب ألأسلامية الحاكمة و ما الوزارة الجديدة و رئيسها المكلف سوى امتدادآ لتلك الوزارات الفاسدة و الفاشلة .

عودة ( نوري المالكي ) ذلك الوجه القبيح الذي يذكر العراقيين بكل المآسي و النكبات التي حلت على البلد و الذي كان المالكي ( البطل و فارس الميدان ) في تلك الكوارث و ألأزمات فأبتدأ عهده المشؤوم بالحرب ألأهلية الطائفية و التي كادت ان تودي الى التقسيم الجغرافي بعد ان أدت مهمتها غير الشريفة في التقسيم ألأنساني بين ابناء الوطن الواحد تحت عنوان أصفر و يافطة مهترئة عن مظلومية ( الشيعة ) في زمن ( صدام حسين ) العلماني و الذي كان أبعد ما يكون عن الطائفية و هكذا دارت حرب أهلية شرسة قتل الناس فيها على أسمائهم و ألقابهم و محال سكناهم و لم يكتف ( المالكي ) بتلك الحرب الطاحنة الى ان اختتم عهده ( القائد العام للقوات المسلحة ) بهزيمة ( القوات المسلحة ) امام بضعة مئات من المجرمين و قطاع الطرق ( داعش ) و احتلت ثلث أراضي ( الدولة ) العراقية .

هذه ألأحزاب و الحركات ألأسلامية التي حكمت ( العراق ) منذ سقوط النظام السابق و بالأخص حزب ( الدعوة ) عاد مجددآ و استولى عليها في مسرحية هزيلة أبطالها ( الحرس الثوري ألأيراني و المخابرات ألأيرانية) في أعادة تدوير ( شخصيات ) و أستحاث اخرى او كما صرح فيلسوف الدعوة حينها ( عباس البياتي ) حين سئل عن المالكي حيث قال ( ان لم يكن هناك مالكي سوف نستنسخ مالكي ) و هاهو و كما تنبأ ( البياتي ) رئيس الوزراء المكلف ( السوداني ) نسخة طبق ألأصل عن المالكي .

بعد كل هذا الدمار و الخراب و الفساد و السلاح المنفلت و الميليشيات يعود حزب ( الدعوة ) من جذيد و يؤدي دوره المشبوه في التبعية لأيران و رهن ألأقتصاد العراقي في خدمة ألأقتصاد ألأيراني المنهار و أغداق أموال الشعب العراقي على الميليشيات و قادتها تحت مسمى ( الحشد الشعبي ) حتى تغولت و أصبحت ( جيوش ) تعيث قتلآ و فسادآ و ابتزازآ و لم يكتفي ( حزب الدعوة ) من عشرين عامآ حكمآ لم ينجز فيها أي مشروع او بناء عمراني مميز سوى الزيادة غير المدروسة او المقصودة في رواتب موظفي مؤسسات الدولة ما جعل العراق سوقآ مفتوحة للسلع الرديئه الصنع و لم يجن المواطن العراقي من تلك الزيادة شيئآ حيث أمتصتها ألأسواق و قلصها الغلاء ليعود هذا الحزب المشبوه الى حكم البلد ( العراق ) و كأن شيئآ لم يحدث و لن يكون هناك الا حلآ وحيدآ امام هذا التعنت و الصلف هو في ألأنتفاضة الجماهيرية الشعبية و الزحف على ( أوكار) هذا الحزب و الميليشيات المرتبطة به و أكتساحها و القبض على ( قادته ) المتهمين بالقتل و الفساد و أستغلال الوظائف الرسمية و سرقة المال العام و تقديمهم الى المحاكمة العلنية و من غير هذا الحل فأن مستقبلآ قاتمآ سوف يخيم على الشعب العراقي مادام هؤلاء القتلة و اللصوص في القصور الحكومية .

حيدر الصراف

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