Posted on by

منح شهادات التخرج لـ ٦٠ طالبًا وتعيين ٤٥ منهم قضاة

منح شهادات التخرج لـ ٦٠ طالبًا وتعيين ٤٥ منهم قضاة

تخرّج 60 طالباً من المعهد القضائي في دورتها الرابعة بمراسم رسمية وبإشراف وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان فرست أحمد.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها “أقيمت يوم الثلاثاء الموافق ١٨تشرین الأول ٢٠٢٢، مراسم تخرج الدورة الرابعة للمعهد القضائي بإشراف فرست أحمد، وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان”.

وأضاف بيان دائرة الاعلام والمعلومات “وخلال المراسم، تم منح الشهادات لجميع المشاركين في الدورة وعددهم ٦٠ طالبًا، منهم ٢٤من النساء و ٣٦من الرجال”.

وأشار البيان الى أن “من بين هؤلاء سيصبح ٤٥ منهم قضاة و ١٥ سيتم تعيينهم كأعضاء في النيابة العامة، وفقاً للحاجة وحسب خطة مع مجلس قضاء إقليم كوردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close