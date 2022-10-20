Posted on by

أول تعليق من اللامي بعد فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب

أول تعليق من اللامي بعد فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب

وصف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية بـ”الكبير” الذي يستحقه العراق.

وقال اللامي في تغريدة على “تويتر”، “الحمد لله الذي وهبنا نعمة الفوز بالحصول على منصب رئيس اتحاد الصحفيين العرب وللمرة الثانية بعد انتخابات حاسمة ومنافسة شديدة خلال المؤتمر الانتخابي الرابع عشر في القاهرة“.
واعرب اللامي عن شكره “لمن وقف معنا وساندنا وشكراً للمهنئين جميعاً من مسؤولين ومواطنين وصحفيين انه فوز كبير يستحقه العراق الحبيب”.
وفاز اللامي، الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close