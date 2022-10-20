Posted on by

إخلاص الدليمي: الحزب الديمقراطي سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة السوداني

إخلاص الدليمي: الحزب الديمقراطي سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة السوداني

أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي يوم الأربعاء أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة : إن “الكورد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي سيحصل منها على وزارات الخارجية والإعمار والعدل”.وأشارت إلى أن “الرئيس مسعود بارزاني سيحدد الأسماء المرشحة لشغل مناصب هذه الوزارات”، مضيفة أن “الأسماء ستقدم غداً صباحاً من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close