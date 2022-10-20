إخلاص الدليمي: الحزب الديمقراطي سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة السوداني

أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي يوم الأربعاء أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة : إن “الكورد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي سيحصل منها على وزارات الخارجية والإعمار والعدل”.وأشارت إلى أن “الرئيس مسعود بارزاني سيحدد الأسماء المرشحة لشغل مناصب هذه الوزارات”، مضيفة أن “الأسماء ستقدم غداً صباحاً من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

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