الحلبوسي يهنئ اللامي ويدعوه لخدمة مسيرة إعلام حر نزيه

وقال الحلبوسي في بيان، “نتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً ل‍ اتحاد الصحفيين العرب ، متمنين له التوفيق في مهامه لخدمة مسيرة إعلام حرٍّ نزيهٍ وهادفٍ يتحرَّى الدقَّة، ويعمل على نقل الحقيقة لا غيرها، ولتعزيز مكانة العراق في المحافل العربية والدولية”.

وفاز اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب، للمرة الثانية.