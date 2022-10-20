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الحلبوسي يهنئ اللامي ويدعوه لخدمة مسيرة إعلام حر نزيه

الحلبوسي يهنئ اللامي ويدعوه لخدمة مسيرة إعلام حر نزيه

هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب.

وقال الحلبوسي في بيان، “نتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً ل‍اتحاد الصحفيين العرب، متمنين له التوفيق في مهامه لخدمة مسيرة إعلام حرٍّ نزيهٍ وهادفٍ يتحرَّى الدقَّة، ويعمل على نقل الحقيقة لا غيرها، ولتعزيز مكانة العراق في المحافل العربية والدولية”.

وفاز اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب، للمرة الثانية.

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