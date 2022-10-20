الخوذ البيضاء.. فشل المشروع الإعلامي الأمريكي الكبير في سوريا

أحمد الخالد، صحفي وكاتب سوري

كانت الصحفية الأمريكية فانيسا بيلي من أوائل الصحفيين المستقلين الذين كشفوا تمويل للخوذ البيضاء السورية من قبل أمريكا وبريطانيا، وهي ما يسمى بـ “منظمة تطوعية” ولعبت دوراً رئيسياً في الترويج للحرب القذرة التي ترعاها الجهات الأجنبية ضد الحكومة السورية. تعرض تقارير فانيسا بيلي لانتقادات شديدة من عدد من مراكز الأبحاث التي يمولها حلف الناتو والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

في سبتمبر / أيلول 2022، نشر آرون ماتي من صحيفة “جراي زون” (The Grayzone) تحقيقًا يفصل العلاقات الوثيقة بين الخوذ البيضاء ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ،(OPCW) فضلاً عن نشر بيانات تدعم الاتهامات الكاذبة بتورط الحكومة السورية في الهجمات الكيماوية.

نظرًا لوقائع العالم الجديد، تلاشت الصراعات في الشرق الأوسط في الخلفية، وخصص حلف الناتو أموالًا ووقتًا أقل وأقل للعمليات النفسية في هذه المنطقة. لهذا السبب، لا يهتم المجتمع الدولي بالتفاصيل الناشئة عن المخططات الإجرامية الخادعة للغرب في سوريا، لكن الشرق الأوسط يتذكر ويعرف من أضاف الوقود إلى النار ونسب جرائم الحرب إلى الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية. بعد كل شيء كانت المواد السامة أساس الحملة الإعلامية الغربية لتشويه سمعة السلطات السورية.

وفقاً للبيانات التي قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أطلق الغرب الهجمات الصاروخية على مواقع القوات الحكومية السورية، وفرض العقوبات الاقتصادية الساحقة على دمشق. في الوقت نفسه كان كل شيء منطقيًا ومفهومًا لشخص عادي: ويعتبر بشار الأسد مجرماً، لأنه يستخدم الأسلحة الكيماوية الحظورة ضد المدنيين. وتجدر الإشارة إلى أن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يكن لها دليل مباشر أبدًا ولكنها استندت إلى شهادة شهود عشوائيين فقط.

لم يعد خافياً على أحد أن منظمة الخوذ البيضاء هي من أفضل المشاريع الإعلامية للبنتاغون في سوريا، والتي تم تقنينها على حساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الآن قد انخفض تمويل المشروع بشكل كبير، لأن الولايات المتحدة لم تعد هناك حاجة إلى العناوين الملوّنة في الصحف والفيديوهات الكاذبة في اليوتيوب. ومع ذلك، لا يزال الشعب السوري يشعر بعواقب هذا النشاط لواشنطن حتى الآن.

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