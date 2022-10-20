العراق... رشيد والسوداني يؤكدان على أهمية توحيد الصف الوطني

قال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني”، لافتا الى إنه “في بداية اللقاء، جدد محمد شياع السوداني، تهانيه وتبريكاته الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته”.

واضاف أن “الرئيس عبّر عن شكره وتقديره الى محمد شياع السوداني، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته”.

وتابع أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية”.