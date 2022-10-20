بعد ضجة “الطائرات المسيرة”.. طهران تخاطب كييف

وقال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكرواتي غوردان غرليش رادمان: “طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثائق حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية”. بحسبما نقلت وكالة “ إرنا ” الإيرانية.

وأشار إلى أن إيران “بالطبع لديها تعاون طويل الأمد مع روسيا في مجال الدفاع”، لكن طهران لم تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا و”لم تزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها هناك”.

وأدلى وزير الخارجية الإيراني بهذا التعليق على خلفية ادعاءات عدد من المسؤولين الغربيين بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.