Posted on by

بعد ضجة “الطائرات المسيرة”.. طهران تخاطب كييف

بعد ضجة &quot;الطائرات المسيرة&quot;.. طهران تخاطب كييف

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران أرسلت رسالة إلى كييف طالبة منها تقديم دليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا.
وقال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكرواتي غوردان غرليش رادمان: “طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثائق حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية”. بحسبما نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية.

وأشار إلى أن إيران “بالطبع لديها تعاون طويل الأمد مع روسيا في مجال الدفاع”، لكن طهران لم تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا و”لم تزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها هناك”.

وأدلى وزير الخارجية الإيراني بهذا التعليق على خلفية ادعاءات عدد من المسؤولين الغربيين بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close