بغداد تستعد لاستقبال زخات مطرية الأسبوع المقبل

بغداد/ نبأ مشرق

أفادت توقعات الطقس بأن الأسبوع المقبل سيشهد فرصاً لهطول زخات مطرية لاسيما على المنطقتين الشمالية والوسطى وتشمل بغداد ايضاً.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، في تصريح إلى (المدى)، إن “التوقعات تشير إلى أن المنطقة الوسطى سيكون فيها الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع توقعات تساقط امطار في الأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى”.

وتابع الجابري، ان “درجات الحرارة سوف تنخفض قليلاً عما كانت عليه بالأمس”.

وانتهى الجابري، إلى أن “التذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض هي السمة البارزة للجو خلال هذه الأيام بسبب التغييرات المناخية وعدم استقرار حالة الطقس”.

من جانبه، أفاد الراصد الجوي صادق عطية بأن “العراق سيشهد فرصاً لهطول أمطار لاسيما في المنطقتين الوسطى والشمالية الأسبوع المقبل”.

وتابع عطية، ان “هذه التوقعات تشمل مناطق الانبار والعاصمة بغداد، حيث تكون هذه الأمطار خفيفة، اما المنطقة الشمالية فتكون أمطارها معتدلة مصحوبة بالبرق والرعد”.

ولفت، إلى أن “فرص مدن الفرات الاوسط والجنوب مازالت ضعيفة بسبب نقص في التبريد اللازم للتكاثف في الطبقات العليا من الجو”.

لكن عطية توقع في الوقت ذاته، أن “تتحسن فرص الهطول في تلك المناطق بعد منتصف الاسبوع المقبل”.

وعلى صعيد متصل، ذهب الراصد الجوي الآخر حسين الأسدي، إلى أن “الأسبوع القادم سيشهد عدم استقرار جوي، حيث يتضمن عدم الاستقرار فرص أمطار رعدية تتركز في شمالي وغربي البلاد مع زخات أمطار رعدية في المناطق الوسطى”.

وأضاف الأسدي، أن “الأمطار ربما تشمل المنطقة الجنوبية نهاية الأسبوع القادم، مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية ثم الشمالية الغربية وفرصة لموجات غبار”.

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