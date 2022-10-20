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صحة الكرخ / تختتم مشاركتها في الدورة الاعلامية المتخصصة بالمونتاج الفني في وزارة الصحة 

احمد عبد الصاحب كريم
اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ مشاركتها في الدورة الاعلامية المتخصصة بالمونتاج الفني على برنامج ادوبي بريمير و الذي نظمته وزارة الصحة قسم الاعلام و التوعية بمشاركة العاملين في شعب الإعلام لدوائر الصحة في بغداد الكرخ و الرصافة و المحافظات و لمدة خمسة ايام
و بين المدرب المعتمد الدكتور محمد علي جياد ان برنامج الدورة يتضمن التشديد على المهارات المطلوبة في مجال منتجة الأفلام الوثائقية لغرض تنمية مهارات و قدرات العاملين في مجال الإعلام الصحي
و اضاف جياد تم خلال الدورة القاء محاضرات نظرية و اجراء تطبيق عملي من قبل المدرب الاستاذ (علي عبد الصاحب) حول اساسيات العمل على برنامج ادوبي بريمير العالمي و اعداد التقارير الفديوية ، مؤكدا ان ان تنفيذ هذه الدورة يأتي في اطار برنامج تدريبي تم اعداده يهدف الى تطوير مهارات و قدرات العاملين الإعلاميين في المجالات الإعلامية المختلفة .
اعلام صحة الكرخ
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