علاوي ينأى بنفسه عن “الفضيحة الترليونية” ويرمي الكرة في ملعب المالية النيابية.. وثائق

حمل وزیر المالیة “المستقيل” علي علاوي، اليوم الأربعاء، اللجنة المالية في البرلمان السابق مسؤولية الغاء ديوان الرقابة والذي أدى بـ”السرقة الترليونية الكبرى”، وفيما أكد أن عملية السرقة تم تنفیذھا “داخل أروقة هيئة الضرائب ومصرف الرافدين”، لفت إلى صرف 247 صكاً إلى “جھات سیاسیة متنفذة” تسترزق من “حيتان الفساد” وتوفر “الحصانة” للفاسدين.

وجاء في بيان الوزير الاسبق علاوي، أنه “قدم في (16 اب 2022) استقالته من الحكومة العراقية، وأوضح حينها اضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غير المشروعة في إدارة الدولة”، موضحاً “بعد شھرین من الاستقالة واجهتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحدیث”.وأشار إلى أن “الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحيحة تماما لأن من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الهائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب”.

وتابع الوزير، أن “النطاق الهائل للفضيحة يوفر أیضاً فرصا لتقدیم مزاعم غير مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد، ولهذا الغرض وجدنا من الضروري أن يوضح بالتفصيل موقف وزارة المالية من منظور وزیر المالیة حتى یكون الجمهور على درایة بحقائق الأمر”.

وبين علاوي أن “كتاباً ورد من اللجنة المالية بالبرلمان السابق، بتاریخ 13 تموز 2021، وحمل العدد 2021، یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والجمركیة من قبل الهيئة العامة للضرائب دون المرور بديوان الرقابة المالية ويستند بذلك الطلب الى ورود شكاوى للجنة المالية بخصوص عمليات التأخير وغيرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة”، لافتاً إلى أن “هناك مراسلات بین دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء حول نفس المضمون حيث یؤید الديوان مقترح اللجنة المالية للبرلمان”.

ونوه أن “كتاب ديوان الرقابة المالية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد 12772/3/1/1 في 27 تموز 2021 وكتاب أجابه مكتب رئيس الوزراء للديوان بالعدد م. ر.س /س/د2907/2 في 1 آب 2021”.

وأشار علاوي إلى أن “موافقة وزیر المالیة في 26 آب 2021 تمت وفق ما جاء أعلاه حيث استندت إلى طلب الجهة التشریعیة المتمثلة باللجنة المالية للبرلمان السابق وموافقة كل من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئیس الوزراء وكذلك طلب الجهة المسؤولة عن العملیة (الهيئة العامة للضرائب) والتي یتیح لها الطلب بذلك طبیعة ھیكل العمل في الوزارة والذي يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها”، مؤكداً أن “موافقة وزیر المالیة كانت مشروطة بتنفيذ الضوابط المرعية بالموضوع”.

وتابع الوزير السابق في توضيحه، أنه “ولضمان عدم التلاعب في الأمانات الضریبیة أصدر وزیر المالیة بتاریخ 5 اب 2021 أمر وزاري رقم (5) قرر فيه تشكیل لجنة مركزية وزارية برئاسته لغرض تنظيم والاشراف على مهام عمل الضرائب، بما في ذلك بمتابعة رديات المكلفين بالتنسيق مع القسم المالي عن مدى صحة تسدید المكلف”، مبينا أن “الاجراءات الاداریة والأدوات الرقابية أعلاه التي أوعز بها وزیر المالیة أدت إلى استحالة الاستحواذ على الامانات الضريبية من خلال ترويج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتهمة بالسرقة”.

وزاد الوزير المستقيل أن “هيئة النزاهة قامت بالتحقيق في بعض معاملات رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بها”، موضحاً أن “نتائج ھذا التحقيق جاءت في كتاب هيئة النزاهة الاتحادیة عدد ت5 / 7079 في تاریخ 31 اب 2021 والذي اشار الى ان ھیئة النزاهة لم تطلب إيقاف الصك الناتج عن معاملة رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بها وعدم وجود ضرر في المال العام”.

وتابع، أن “كتاب النزاهة أعلاه أشار إلى اتخاذ اللازم في بالمضي برد الأمانات الضریبیة”، لافتا الى “قيام وزیر المالیة بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع”.

وأضاف علاوي، أنه “في 29 أيلول ،2021 أبلغ مكتب رئيس الوزراء بما نصه حرفيا: