مسرور بارزاني معزياً بوفاة الفنان إسماعيل خياط: الفن التشكيلي في كوردستان فقد فناناً كبيراً

قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس، تعازيه الى ذوي الفنان التشكيلي الكوردي المعروف إسماعيل خياط ، الذي كان قد توفي في منزله بمدينة السليمانية ، ظهر اليوم ، وخصوصاً زوجته الفنانة گَزیزە عمر.

وقال مسرور بارزاني في برقية تعزية بالمناسبة ” ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الفنان التشكيلي إسماعيل خياط “.

مضيفاً ” لقد كان الاستاذ إسماعيل خياط احد الفنانين المعروفين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال الفن التشكيلي ، وقد قدم من خلال فنه ولسنين طويلة خدمات جليلة للقضية الكوردية وكوردستان ، وترك لنا أرشيفا كبيراً من اللوحات والروائع الفنية”.

مردفاً ” بوفاته فقد الفن التشكيلي في كوردستان فناناً كبيراً”.

وتابع ” اقدم تعازي ومواساتي لعائلته الكريمة واشاركهم احزانهم وأسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان”.

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