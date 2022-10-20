مسعود حيدر يرجح تمرير نصف حكومة السوداني السبت المقبل

رجح مسعود حيدر مستشار الرئيس مسعود بارزاني مساء الأربعاء تمرير نصف حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت المقبل.

وقال حيدر في مقابلة مع كوردستان 24 إن “التصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني حُدد في يوم السبت المقبل”، متوقعاً “التصويت على نصف التشكيلة الوزارية في حال لم تعالج الخلافات بين القوى السياسية الشيعية بشأن توزيع الحصص”.

وأضاف أن الكورد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة وتتمثل بالخارجية، والإعمار، والبيئة، والعدل، مؤكداً أن “حكومة السوداني لن تنجح في حل المشاكل العالقة ما لم تلتزم القوى السياسية باتفاقياتها”.

وتابع “تتضمن هذه الاتفاقيات بناء دولة اتحادية وتشكيل مجلس الاتحاد وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتنفيذ المادة 140 من الدستور وتنمية المحافظات السنية وخروج القوات المسلحة من مراكز المدن”.

وفي جزء آخر من مقابلته، قال حيدر “وقعنا اتفاقية ثنائية مع الإطار التنسيقي نصت على مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن التي يشدد عليها الرئيس بارزاني”، مبيناً أن “التوافق يكون في التشريعات، والشراكة في رسم سياسة وإدارة الدولة، والتوازن بين المكونات”.

وأشار إلى أن “القوى السياسية الشيعية أكدت للرئيس مسعود بارزاني عزمها على معالجة القضايا الجوهرية”، مؤكداً على “ضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين أربيل وبغداد”.

وحول منصب رئاسة الجمهورية، قال مسعود حيدر إن “قرار التصويت لصالح الدكتور عبد اللطيف رشيد صدر من المرجعية السياسية الكوردستانية مسعود بارزاني”.

وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ودولة القانون وبعض القوى في الإطار التنسيقي على مستوى الأشخاص، صوتوا للدكتور عبد اللطيف رشيد”، كذلك لفت إلى أن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية صوتت لمرشحها برهم صالح.

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