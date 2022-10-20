نجم الكرة السابق زيدان يتمنى أن يستمر بنزيمة في إسعاد جمهوره

أعرب نجم الكرة الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، عن تمنياته، الثلاثاء، في أن “يستمر (كريم بنزيمة) في إسعادنا” مع ريال مدريد الإسباني، ومع منتخب “الديوك”، بعدما بات مواطنه أول فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية، منذ “زيزو” نفسه عام 1998.

وقال زيدان “لقد رأيتك تعمل كثيراً لتحقق تقدماً في مستواك، وتصبح ما أنت عليه، لقد سعيتَ دائماً إلى التحسين، اليوم، هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي”.

وأضاف بطل العالم 1998 “أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد، وخلال كأس العالم مع منتخب فرنسا” في مونديال قطر المرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

ويُعد بنزيمة خامس لاعب فرنسي يُتوج بهذه الجائزة، بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998)

وسجل ابن الـ 34 عاماً، 44 هدفا في 46 مباراة، في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وقد أحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، للعبة (ويفا) في أغسطس الفائت، ويمر في أفضل فترات مسيرته، قبل نحو شهر من كأس العالم.

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