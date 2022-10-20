Posted on by

نجم الكرة السابق زيدان يتمنى أن يستمر بنزيمة في إسعاد جمهوره

أعرب نجم الكرة الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، عن تمنياته، الثلاثاء، في أن “يستمر (كريم بنزيمة) في إسعادنا” مع ريال مدريد الإسباني، ومع منتخب “الديوك”، بعدما بات مواطنه أول فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية، منذ “زيزو” نفسه عام 1998.

وقال زيدان “لقد رأيتك تعمل كثيراً لتحقق تقدماً في مستواك، وتصبح ما أنت عليه، لقد سعيتَ دائماً إلى التحسين، اليوم، هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي”.

وأضاف بطل العالم 1998 “أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد، وخلال كأس العالم مع منتخب فرنسا” في مونديال قطر المرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

ويُعد بنزيمة خامس لاعب فرنسي يُتوج بهذه الجائزة، بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998)

وسجل ابن الـ 34 عاماً، 44 هدفا في 46 مباراة، في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وقد أحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، للعبة (ويفا) في أغسطس الفائت، ويمر في أفضل فترات مسيرته، قبل نحو شهر من كأس العالم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close