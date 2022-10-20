يسرقون المال العام بوثائق رسمية

احمد كاظم

منذ احتلال أمريكا الفاسدة للعراق بكذبة أسلحة الدمار الشامل يسرق مال ولد الخائبة من النفط خاصة اهل الوسط و الجنوب بوثائق و صكوك رسمية و ان رفض ولد الخايبة ذلك يقتلون.

الرئاسات الثلاث وشبكاتها تعج بالمستشارين و الخبراء و المدراء العامين و ذوي الدرجات الخاصة من الاقرباء و الأصدقاء و الاحباب لنهب المال العام.

المستشار منهم يحتاج الى مشورة والخبير منهم يحتاج الى خبرة و المدير يحتاج من يديره و صاحب الدرجة الخاصة مختص بسرقة المال العام.

اللصوص نهبوا المال العام منذ تسلمهم المناصب و لكن النهب ارتفع مع ارتفاع أسعار النفط الى 100 دولارا للبرميل الواحد بعد ان كان 30 دولارا للبرميل الواحد.

اّخر اللصوص بالإضافة الى اشرافه على سرقة المال العام هدر النفط على الأردن العاق و سيسي مصر بأسعار مخفضة بالإضافة الى الاعفاء الضريبي الكمركي لكي يقضي على ما تبقى من الصناعة و الزراعة الوطنية.

لماذا لا تبيع السعودية النفط بسعر مخفض لملك الأردن وسيسي مصر مع انهما تابعان لها و هي ثريّة ؟

الجواب لان الملك السعودي لديه مصلحة السعودية أولا و يهب المال او النفط مقابل خدمات و ليس على شكل هبات.

اّخر اللصوص باع العراق بالمزاد العلني على شكل اتفاقيات اقتصادية و تجارية و سياسية ليحقق ذلك مع ان اهل البصرة يشربون الماء الملوث من التانكرات و يستنشقون الغازات السامة من نفطهم المحروق.

لماذا تمادى اللصوص الذين خانوا الأمانة في نهبهم المال العام؟

الجواب لان ولد الخايبة اهل الوسط و الجنوب لم يتخلصوا منهم منذ البداية لأنهم غافلون و مغفلون و عاطفيون شعارهم العراق الموحد مع ان العراق مقسّم.

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