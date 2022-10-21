سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف الإثنين (17 تشرين الأول 2022) لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية .



سلسلة الانفجارات المتتالية هزّت حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة في ساعات الصباح الأولى، بعد أسبوع من قيام روسيا بتوجيه ضربة جوية مكثفة ومنسقة في جميع أنحاء البلاد.

وقال عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو إن منطقة شيفتشينكو بوسط العاصمة تعرضت للقصف وحث السكان على الاحتماء. مضيفا أن انفجارات الصباح الباكر أشعلت حريقا في مبنى غير سكني وألحقت أضرارا بعدة مجمعات سكنية.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً مع تصاعد دخان أسود في منطقة الغارة، مع انطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجار الأول،في حين لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وبحسب تصريح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، قصفت القوات الروسية كييف بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد.

يرماك قال أيضا إن روسيا استخدمت بشكل متكرر ما يسمى بالطائرات الانتحارية بدون طيار في الأسابيع الأخيرة لاستهداف المراكز الحضرية والبنية التحتية، بما في ذلك محطة للطاقة.

وكان قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته في (10 تشرين الأول 2022) قد طال كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جريحا، ما أثار موجة تنديد دولية.

وجرى القصف ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة.

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