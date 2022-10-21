مذكرة قبض بحق نائب عن دولة القانون بتهمة القتل.. والقوات الأمنية تمتنع عن التنفيذ

كشف مصدر أمني اليوم الخميس، عن صدور مذكرة قبض بحق قيادي في ائتلاف دولة القانون بتهمة القتل العمد، فيما تمتنع القوات الأمنية عن تنفيذ المذكرة.

وقال المصدر إن “مذكرة قبض بتهمة القتل العمد وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي صدرت بحق قيادي ونائب برلماني لثلاث دورات نيابية ضمن ائتلاف دولة القانون من محافظة البصرة”.

وبين أن “السلطات الأمنية تمتنع عن تنفيذ عملية القاء القبض رغم وجود قرار قضائي صريح”، مشيرا إلى “وجود ضغوط سياسية يمارسها ائتلاف دولة القانون تحول دون تنفيذ عملية القاء القبض بحق القيادي في الائتلاف”.

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