وصول ميزة إخفاء حالة “متصل الآن” لمستخدمي واتساب

اعلن مركز الإعلام الرقمي وصول ميزة إخفاء حالة “متصل الآن” لمستخدمي تطبيق واتساب.

وقال المركز في بيان انه “تم اطلاق الميزة التي ينتظرها ملايين مستخدمي واتساب، وهي إخفاء حالة “متصل الآن“.

وحصل تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم واتساب WhatsApp، على المزيد من ميزات التطبيقات الجديدة، ضمن سلسلة كبيرة من المميزات والتحديثات وصلت التطبيق خلال الأسابيع الماضية.

وذكر موقع “gizchina”، أن واتساب قام بإضافة مجموعة مزايا جديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون وإصدار الويب، ولكن بعض التعديلات التي تم إجراؤها بواسطة كل إصدار قد لا تظهر على الفور في التطبيق لذلك سيتعين عليك تحديث التطبيق حتى تضاف لك الميزات الجديدة.

ويوفر واتساب خيار إخفاء حالتك عبر الإنترنت عن المستخدمين المتصلين بالتطبيق في نفس الوقت، هذه الميزة متاحة لمستخدمي برنامج المراسلة الشهير حاليا على أجهزة آيفون وأندرويد، والتي تمنحهم القدرة على إخفاء حالة “متصل الآن” المعروفة بـ الأونلاين، وستتمكن من رؤية التحديث الجديد في قسم آخر ظهور، مع خيار يسمى “من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاً بالإنترنت”.