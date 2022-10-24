إغلاق عدد كبير من المدارس في قرى مخمور

الصحفي: سجاد شنكالي

اغلق عدد كبير من المدارس في قرى قضاء مخمور منذ 2014 بسبب حرب داعش على المنطقة، و تحولت هذه المدارس إلى دواجن لتربية الاغنام بسبب قلة العوائل الساكنة في القرى التي تأثرت بحرب داعش و أجبروا على النزوح.

و نقل الصحفي سجاد شنكالي ، عن قول مدير تربية مخمور، رسول محمد أمين، إن “كل قرية” حتى إن كان عندها سبعة تلاميذ، سنعيد فتح مدرستها، وقد دعونا الأهالي للعودة إلى ديارهم، لكنهم يطالبون بالأمن والأمان، ويريدون أن يكون أمنهم مضموناً وتعود قوات البيشمركة إلى المنطقة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط