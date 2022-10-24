اجتماع مهم بشأن المفسوخة عقودهم

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، استضافة وكيل وزارة المالية طيف سامي والفريق أول الركن محمد حميد البياتي رئيس اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم غدا الثلاثاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ (المدى)، أن “لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعها الرقم (14) ليوم الأحد وناقشت التأخير الحاصل من اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم والإجراءات المالية التي ترتب عليها التأخير في إكمال إجراءات إعادتهم للخدمة”. وأضاف البيان، أن “اللجنة قررت أن يخصص اجتماع يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/ 10/ 2022 الساعة 12:00 ظهرا لحضور وكيل وزير المالية طيف سامي والفريق أول الركن محمد حميد البياتي رئيس اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم ورؤساء اللجان في الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي للخروج برؤية واضحة عما يمكن تحقيقه سريعاً”، لافتاً إلى أن “اللجنة ناقشت المواضيع الأخرى على طول أعمال اجتماعها”.

وقال رئيس اللجنة خالد العبيدي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت اللجنة العليا للمفسوخة عقودهم وتمت مناقشة كل ما يخص المفسوخة عقودهم والمعايير المتبعة لإعادتهم”.

وأضاف العبيدي، أن “جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم وبانتظار إطلاق التخصيصات من وزارة المالية”.

وأشار الى، أن “وزارة الدفاع أطلقت موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم وستتم إعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة”.

ولفت العبيدي، إلى أن “بعض المفسوخة عقودهم اعمارهم كبيرة ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد وقسم منهم تتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات”.

وتابع ان “هناك أكثر من 102 ألف من المفسوخة عقودهم من مختلف الاجهزة الامنية موزعين بواقع 37 الفاً للدفاع، و29 الفاً للداخلية، و30 الفاً للحشد الشعبي، والباقي لجهازي المخابرات والامن الوطني”، لافتاً، الى انه “ليس جميع هؤلاء مشمولين بالعودة لأن بعضهم توظف وآخرون توفوا او مرضى”.

وأكد العبيدي، ان “موازنة ومخصصات جميع المفسوخة عقودهم موجودة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وبانتظار اطلاقها من وزارة المالية”.

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