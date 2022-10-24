الفاو وبرنامج الأغذية العالمي: العراق من أكثر البلدان تأثرا بالتغير المناخي

يحتفل العالم في 16 تشرين الأول، مِن كُل عام بِاليوم العالمي للغذاء وَهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

جاء هذا اليوم بهدف تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، فيحتفل أكثر من 150 بلدا بهذه المُناسبة كُل عام.

ويمر هذا اليوم والعراق يعاني من تبعات غياب الرؤى والخطط التنموية التي من شأنها حماية امننا الغذائي، والسياسات الفاشلة لقوى السلطة المتنفذة التي لم تعر هذا الملف الحساس اي أهمية.

20 في المائة

وفي هذه المناسبة، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، امس الاثنين، إن العراق من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ، وهو ما يستدعي مواجهة تبعات الأزمة.

وذكرت المنظمتان الأمميتان في تقرير، أن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتبعات الناجمة عن تغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفًا وشتاءً.

ونقل التقرير عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي قوله إن “العراق لا يزال من أكثر البلدان تأثرا على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ، وما لم يتم تنفيذ

التخفيف والتكيف، فقد لا يكون المستقبل واعدا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشّة في هذا البلد”.

وأضاف “نحن في برنامج الأغذية العالمي نعتقد أن الغذاء هو الطريق نحو السلام، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور من قبل حكومة العراق والمجتمع الدولي، لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخيًّا وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من أجل ضمان أن العراق وأفراده قادرون على التكيّف في هذه الأوقات العسيرة”.

فيما دعا التقرير في ذات الوقت الحكومة العراقية والجهات المختصة إلى تبني أنظمة زراعة وريّ ذكية تتواءم مع المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.

خطر محدق

وقال عضو مركز العراق للدراسات الاستراتيجية جليل اللامي، ان “من بعد العام 2003 تعرض العراق الى تغيير ديموغرافي واجتماعي، بسبب حرب المياه من دول المنبع سواء تركيا او ايران، وهذا الامر انعكس وأثر على الاراضي الزراعية”، موضحا انه “اخرج آلاف الدونمات الصالحة للزراعة من الخدمة، وبالتالي تسبب بفقدان الالاف من فرص العمل للعاملين في هذه الاراضي”.

واشار في حديثه لـ “طريق الشعب”، الى ان “الازمة الاقتصادية التي تعرضنا لها اثرت بشكل كبير على الامن الغذائي، وبسبب غياب الخطط الاستراتيجية والتنموية والرؤى في ميدان الزراعة بالتحديد، لاحظنا لجوء العراق الى منح اجازات استيراد للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية والحيوانات، من خلال رخص لا تخضع للرسوم او التعريف الكمركي المتعارف عليه، بطريقة لا تحمي المنتج الوطني ولا الفلاح ولا مربي الثروة الحيوانية”.

ولفت الى ان العراق “لم يضع لي خطط استراتيجية على اقل تقدير متوسطة الامد، وعلى سبيل المثال الورقة البيضاء هي خطة اقتصادية، كان من المفروض ان الخطة الاقتصادية متوسطة الاجل تأتي ثمارها خلال سنة ونصف الى سنتين والى الان لم نر اي شيء من ثمار هذه الخطة، والعراق لا يمتلك اي خطط استراتيجية للحفاظ وحماية امنه الغذائي”.

واردف جليل قائلا ان “الامن الغذائي هو جزء رئيسي من اجزاء الاقتصاد سواء في العراق او اي دولة من دول العالم، والاقتصاد بواقع الحال هو مكمل للسياسة والعكس صحيح، وفي بلدنا اثرت السياسة على الواقع الاقتصادي حتى تراجع الاقتصاد لمراتب خطيرة خصوصا بعد فترة الانسداد السياسي الذي اثر بشكل كبير”.

وحذّر الخبير في سياق حديثه من ان “هذا التراجع بالاقتصاد ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة، اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه او انخفضت اسعار النفط الخام عالمياً، لذلك يجب على المعنيين فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي”.

وعن المطلوب اكد على انه يجب “دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى غير الحكومية، كما يجب دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية لضمان استمرار انتاجهم، وهذه الامور تتم من خلال خطط تنموية استراتيجية وبرنامج تطويري مماثل لبرنامج تطوير صناعة النفط بالعراق”.

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