المندلاوي يدعو إلى تفعيل لجنة الصداقة العراقية – الأذربيجانية

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إلى تفعيل لجنة الصداقة العراقية – الأذربيجانية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ان “المندلاوي استقبل بمكتبه اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في العراق نصير ممدوف، لبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية وتعزيز العلاقة بين بغداد وباكو”.

وأكد المندلاوي “حرص العراق على تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي وفقاً للمصالح المتبادلة التي تعود بالمنفعة على الشعوب”، داعياً إلى “تفعيل لجنة الصداقة العراقية – الأذربيجانية، ورفع آفاق التنسيق بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات كافة”.

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