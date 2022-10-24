دلير ابراهيم – اربيل

صدر للكاتب “تيار كوران” كتاب قيم بعنوان “الهند ، بلد الثقافات المتعددة”، حيث يضم تأريخ وعراقة بلاد الهند منذ 4500 عاماً. ويمكن اعتبار هذا الكتاب كموسوعة علمية رصينة للدراسة الهند من مختلف الاصعدة والمجالات.

حضر حفل توقيع الكتاب، ادباء وصحفيون وأكاديميون وأبناء الجالية الهندية في أربيل، بحضور القنصل العام لجمهورية الهند “سوبهاش كين”، وجمع من موظفي القنصلية الهندية في اربيل.

وخلال المناسبة سرد “تيار كوران” باللغتين الكردية والهندية، نبذة عن الكتاب، وعن التاريخ المشترك بين شعوب المنطقة.

ويحتوي كتاب على 278 صفحة ملونة، مليئة بالمعلومات القيمة عن الهند القديم والمعاصر، وتشمل الجوانب التأريخية والتقدم والثقافة والدين واللغة والاقتصاد والسياحة والصناعات والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والفن والسينما، وكافة الجوانب الاخرى.

وخلال تصريح صحفي اثنى “سوبهاش كين” القنصل العام لجمهورية الهند في إقليم كوردستان- العراق على الكاتب، واعتبر الكتاب مصدراً هاماً لتعريف حضارة الهند لمواطني الاقليم والعراق بشكل عام.

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