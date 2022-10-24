د.ابو رغيف خلال افتتاح معرض عشتار للفنون التشكيلية ,مشاركة المواهب الشبابية الواعدة والتجارب المختلفة تمثل تكاملا لخلق مشهد يضجُّ بالحياة

قال د. نوفل ابورغيف ,الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار, خلال افتتاحه معرض عشتار للفنون التشكيلية بدورته الخامسة عشرة أن ميزة هذا المعرض الدوري ,هي التنوع الحقيقي على صعيد الاجيال والمدارس والاتجاهات الفنية ,ويعكس حضوراً غنياً لجميع محافظات العراق.

مضيفا, ان مثل هذه النشاطات تمثل مساحات معرفية جمالية حافلة بالوعي الابداعي يعزز الذائقة النقدية والرصيد الجمالي في مشهد الحركة التشكيلية ,بما تحمله هذه المشاركات والأعمال من طاقات تعبيرية وروح إيجابية.

مشدداً في الوقت نفسه إلى ان تميز المعرض لهذا العام و الذي تنظمهُ مؤسسة عشتار للثقافة والفنون , بإشراف رئيس المؤسسة الفنان التشكيلي باقر نعمةعلوان بالتعاون مع دائرة الفنون العامة ، في مقر الوزارة. , جاء بمشاركة المواهب الشبابية الواعدة من الفئات العمرية والتجارب المختلفة التي تتكامل لخلق مشهد يضجُّ بالحياة

ضمَّ المعرض اكثر من (100) لوحة وعمل فني مثَّلت مختلفَ الأجيال العمرية والمدارس الفنية بمشاركة رسامين عرب من سوريا وفلسطين والعراق.

وفي ختام اليوم الأول قدم د. نوفل ابورغيف شهادات المشاركة و الميداليات للفنانين المشاركين معربًا عن شكره وتقديره بإسم الوزارة لادارة مؤسسة عشتار ولجهود القائمين والمساهمين في إنجاح هذا المعرض الدوري النابض

حضر المعرض رواد التشكيل وجمهور المعرض وكوادر الوزارة وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والاعلامية

بينهم الفنانين محمود_ابوالعباس و قاسم محسن و احسان دعدوش ومازن محمد مصطفى واخرين

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