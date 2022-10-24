شاخوان عبد الله: موعد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة لم يحدد والمكونات لم تتفق بعد

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن موعد انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة لم يحدد، كما أن “المكونات لم تتفق فيما بينها” بعد.

وقال شاخوان عبد الله، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، إن الكتل النيابية لم تتفق بعد بشأن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.

بشأن الوزارات التي لم يتفق عليها حتى الآن، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى وزارة النفط بشكل خاص، مؤكداً أن “هناك آراء متباينة بين المكونات”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد كلف يوم (21 تشرين الأول 2022)، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة التي يتوقع أن تتألف من 23 وزارة.

وكانت زعامات الإطار التنسيقي اجتمعت الليلة الماضية (23 تشرين الأول 2022) في منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ببغداد لمناقشة الخلافات القائمة داخل الإطار بخصوص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الملكف محمد شياع السوداني.

عضو تحالف النصر، حسن البهادلي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، بأن السوداني طلب خلال الاجتماع منحه مهلة أسبوع للتدقيق في ملفات المرشحين للحقائب الوزارية، قبل تحديد موعد لجلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على المرشحين للمناصب الوزارية.

وأوضح أن المهلة التي طلبها السوداني هي لتقديم ملفات المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة.

هيئة المساءلة والعدالة، تعنى بالتحقق من عدم كون المرشحين من ذوي السلطة في عهد سلطة حزب البعث، والتأكد من عدم كونهم مشمولين بقوانين المساءلة والعدالة التي تمنع حصول أي من المشمولين على مناصب عليا في العراق. أما هيئة النزاهة، فتدقق في عدم كون المرشحين من الذين عليهم ملفات فساد أو يشتبه في تورطهم في الفساد.

من جهة أخرى، صرح عضو هيئة رئاسة منظمة بدر، محمد البياتي، اليوم لرووداو بأن أحد أسباب تأخر حسم المناصب السيادية هو كون عدد المرشحين لها كبيراً.

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