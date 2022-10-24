صحة الكرخ / تفتتح اكبر قسم للنسائية والتوليد في العراق في مستشفى اليرموك التعليمي

برعاية وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي وإشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور سعد كامل اللامي وحضور عدد من المدراء العامون في وزارة الصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ومدير اعلام الوزارة ومدير المستشفى وسط حضور اعلامي من القنوات الفضائية وكالات الانباء تم افتتاح اكبر مشروع تطويري لقسم النسائية والتوليد والعقم في مستشفى اليرموك التعليمي.

وقال اللامي ان افتتاح قسم النسائية والتوليد يعتبر من اهم واكبر الانجازات المتحققة لصحة الكرخ بعد إن تم إعادة تأهيله وتطويرة كونه يمثل مستشفى تخصصي بحد ذاته لسعته السريرية الكبرى ذات ( ١٠٠ ) سرير مع تسعة صالات للعمليات وغرف العناية المركزة وتطوير شامل للبنى التحتية وكذلك تجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات ومنظومات الانذار المبكر والاطفاء الحديثة ومنظومات أوكسجين ومآخذ الهواء للخدج فضلا عن زيادة عدد مخارج الطوارئ فيها.

اعلام صحة الكرخ

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