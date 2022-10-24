قائممقام الناصرية : تجهيز أكثر من 20 ساعة كهرباء وطنية يومياً

أفاد منير طاهر البكاء قائممقام الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بتجهيز المواطنين بأكثر من 20 ساعة، مشيرا الى ان سعر امبير المولدات الاهلية هو خمسة الاف دينار للامبير الواحد.

وقال قائممقام الناصرية منير طاهر البكاء ان “وضع الطاقة الكهربائية في ذي قار الكهرباء مستقر، على اعتبار ان الاستخدام شهد مؤخراً انخفاضاً، حيث لدينا تجهيز 21 او 22 ساعة يومياً من الكهرباء الوطنية”.

واوضح البكاء أن “سعر أمبير المولدات الاهلية في الناصرية، هو خمسة الاف دينار للامبير الواحد”.

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال فصل الصيف، إذ يصل معدل تجهيز الطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم.

لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد، وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.

في عام 2021، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، “لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.

أما بخصوص المشاريع في المحافظة، لفت قائممقام الناصرية الى انه “وخلال 15 يوماً ستتم احالتها، وتبدأ عملية التنفيذ لمشاريع عام 2022″، موضحاً أن “أكثر من 200 مشروع سيتم العمل به من تخصيصات قانون الدعم الطارئ”.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوّت في الثامن من شهر حزيران الجاري، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في الجلسة التي عقدت بحضور 273 نائباً.

بحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر” ويطلق عليه لاغراض هذا القانون اسم “الحساب”.

ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.