قادة الشرق الأوسط يهنئون ميلوني بعد توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنياً لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، قال السيسي: أتطلع للعمل مع ميلوني لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات، كما ادعوها للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال القمة المرتقبة. ‏

من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن تهانيه لميلوني لتوليها منصب رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة.

وقال الدبيبة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني، التي أقسمت اليمين كأول امرأة في إيطاليا تشغل هذا المنصب”. وأضاف: “نتطلع إلى استمرار التعاون الهام بين بلدينا بشأن قضايا الهجرة والطاقة”.

من جهتها، ردت ميلوني على الدبيبة، على “تويتر” قائلة: أتطلع إلى العمل معًا وتعزيز تعاوننا الثنائي في مواجهة التحديات المشتركة أمامنا، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.

كما أعربت وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، في رسالة على حسابها على “تويتر”، عن التهنئة لأنطونيو تاجاني لتعيينه نائبا لرئيسة الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة ميلوني.

وقالت: أتطلع لمواصلة التعاون التاريخي والموثوق بين ليبيا وإيطاليا، ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي لويجي دي مايو.

من جانبه، بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى ميلوني، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لوزراء إيطاليا، متمنياً لها التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن تهانيه لميلوني لتعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا، كما هنأ تاجاني على تعيينه كوزير خارجية ونائب رئيس الحكومة الإيطالية.

وقال لابيد، في رسالة على “تويتر”: تهانينا لجورجيا ميلوني على تنصيبها على رأس الحكومة الجديدة في إيطاليا.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل لتعزيز العلاقات بين القدس وروما وعلى الساحة الدولية وفي المنظمات الدولية وحول مكافحة معاداة السامية في أوروبا والشرق الأوسط. وهنأ تاجاني على منصبه، واصفاً إياه بأنه صديق مخلص وقديم لإسرائيل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط