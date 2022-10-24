لندن: «فاغنر» تعزز الدفاعات الروسية شرق أوكرانيا

تعتزم موسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق الأوكرانية التي ضمتها إلى روسيا، مستعينة بشركة الأمن الخاصة الروسية «فاغنر». وأشار أحدث تقييم لوزارة الدفاع البريطانية، أمس، إلى أن مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أعلن أن فرقه الهندسية تقوم ببناء «خط فاغنر» محصن بشدة من الدفاعات في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، ونشر خريطة تظهر مدى المشروع المخطط له.

وأضافت الوزارة البريطانية أن موسكو تعتزم بذلك جلب مزيد من «المرتزقة» للدفاع عن الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها، فيما يبدو رداً على الهجوم المضاد الذي تشنه كييف. وقال محللون غربيون إن هناك صوراً «تظهر قطاعاً من دفاعات مبنية حديثاً مضادة للدبابات وأنظمة خندقة جنوب شرقي كريمينا في لوغانسك». وأضافوا أنه في حال كانت الخطط مكثفة، مثلما قال بريغوجين، فإنه من المرجح أن يكون هدف هذا العمل ضم نهر سيفيرسكي دونيتس لمنطقة دفاعية.

في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيريه البريطاني بن والاس والفرنسي فلورنس بارلي، وعبّر لهما عن قلق موسكو من أن كييف قد تستخدم «قنبلة قذرة» في أوكرانيا. كما ناقش شويغو مع نظيره الأميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي أمس، الوضع في أوكرانيا، وهي ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أقل من أسبوع.

ميدانياً، قطعت شركة «أوكرينيرغو» الأوكرانية المشغلة لقطاع الكهرباء، أمس، التغذية عن العاصمة كييف من أجل «تثبيت» إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية متكررة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا.

وأشارت شركة «ديتك» الخاصة الأوكرانية الموردة للكهرباء، في بيان على موقعها، إلى أن الانقطاع قد يستمر لفترة طويلة «بسبب حجم الأضرار».

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