إطلاق مشروع يحدّ من تهريب الإنترنت وانفلات التواصل الاجتماعي

كشف وزير الاتصالات اركان الشيباني، أمس الاثنين، عن افتتاح مشروع بوابات النفاذ الدولية للإنترنت، مبيناً أن المشروع سيحد من عمليات التهريب والقرصنة ويحقق مبالغ إضافية لقطاع الاتصالات.

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة وتابعته (المدى)، إن «الوزارة تعلن عن افتتاح مشروع بوابات النفاذ الدولية للإنترنت».

وأضاف، أن «هذا المشروع ستراتيجي ومهم لقطاع الاتصالات في العراق، وسيحد من عمليات التهريب والقرصنة وهو مشروع مهم كان يفترض ان ينفذ منذ العام 2007».

وأشار الشيباني، إلى أن «العراق كان يتذيل دول العالم في الإنترنت والوحيد لا يملك بوابة نفاذ نظامية ولكن بعد تعاقدنا مع كبرى الشركات العالمية قامت بإنشاء هذه المنظومات في جميع المناطق الحدودية».

وشدد، على أن «المشروع هو تنظيمي وسيحقق مبالغ إضافية لقطاع الاتصالات، فخلال مدة قصيرة حققنا تطوراً في سرعة الإنترنت من 138 ترتيب العراق عالمياً».

ونوه الشيباني، إلى أن «العراق في المرتبة 42 حالياً أي تقدمنا 96 مرتبة وهي طفرة نوعية في قطاع الاتصالات».

وتحدث، عن «تحقيق إيرادات كبيرة، بإعادة 134 مليار دينار الى وزارة المالية و10 مليارات دينار لمحافظة ذي قار و5 مليارات دينار للنجف».

وأكد الشيباني، أن «بوابات النفاذ تحارب التهريب وتقلل عمليات القرصنة ورصد موضوع dpi ويسيطر على الانفلات الواضح في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمواقع الوهمية وكذلك يحقق فائدة أكبر في ضمان وارادات مالية كبيرة”.

وذكر الشيباني، أن “سرعة الإنترنت مختلفة طبعاً بين الشركات إذ تصل من 100-150 (ميغا) وهذا ما جعل ترتيب العراق 42 عالمياً”.

وتوقع، أن يكون تصنيف العراق على ترتيب أول 20 دولة عالمياً، بعد تشغيل (الفايبر تو هوم) ودخوله مرحلة التنفيذ خلال ستة أشهر الى سنة”.

ويسترسل الشيباني، أن “المشروع ليس فقط لخدمة الإنترنت، بل انه يتحكم ويطور كل المحتوى عموما (نتفلكس وشو تايم) وكل ما يحتاجه المواطن العراقي بسعر خدمة الإنترنت نفسها”.

وأوضح، أن “بيانات المواطنين مؤمنة بالكامل لأن العراق كان لا يمتلك بوابات نفاذ دولية ولا توجد منافذ او نقاط حدودية للإنترنت والسعات”.

ولفت الشيباني، إلى أن “جميع المحتويات اليوم تحت السيطرة وكذلك لدينا مشروع مع الجهات الأمنية في مراحله الأخيرة سينفذ قريباً”.

من جانبه، قال مدير شركة الوسط للاتصالات المنفذة للمشروع مازن علي حسوني خلال المؤتمر إن “مشروع بوابات النفاذ الدولية للإنترنت سيسهم في بناء الوطن”.

وتابع حسوني، أن “قطاع الاتصالات مهم وأكثر حيوية ويمثل شريانا للقطاعات الأخرى”، مؤكداً أن “نسبة الارباح في قطاع الاتصالات بتزايد مستمر”.

ولفت، إلى أن “قطاع الإنترنت في العراق مشروع متكامل وحديث للسيطرة على السعات من خلال البنى التحتية للاتصالات ابتداءً من المزودين الدوليين ولغاية المجهزين المحليين”.

وأردف حسوني، أن “مشروع بوابات الإنترنت يغطي المحافظات العراقية كافة، ومع مواقع رئيسة للتشغيل وحد السعات”.

وانتهى حسوني، إلى أن “المشروع سيسيطر على سعات الإنترنت والحد من اية عملية غير قانونية مع توفير سعات عالية للإنترنت”.

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