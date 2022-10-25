اجتماع “التنسيقي” ينتهي بالاتفاق على موعد جلسة منح الثقة وحسم 16 من اصل 22 وزارة

كشف قيادي في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، عن مخرجات اجتماع الإطار الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال القيادي طالباً عدم ذكر اسمه، إن “اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني”.

وأوضح، ان “السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة”.

ولفت القيادي الى ان “هناك اتفاقاً مبدئياً على استبعاد أعضاء مجلس النواب الحالي من قوائم المرشحين لكابينة الوزارية”.

واشار الى ان “قوائم بأسماء المرشحين التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وان الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية”.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن قادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يعقدون الآن اجتماعاً في منزل القيادي بالإطار حيدر العبادي لاستكمال التشكيلة الحكومية.

وقال المصدر إن “اجتماع مهم لاستكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثني عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار”.

وبين أن “توزيع الوزارات سيكون بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.