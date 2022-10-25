الأنواء الجوية متفائلة بالأمطار المبكرة وانخفاض ملحوظ في الحرارة

بغداد/ نبأ مشرق

شهدت بغداد هطول امطار، وصفته هيئة الأنواء الجوية بالمبكر، مؤكدة أن هذه الحالة تبشر بخير لما هو قادم، مع توقعات عن انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدير قسم الإعلام في الهيئة عامر الجابري في تصريح إلى (المدى)، إن “هيئة الأنواء الجوية سبق لها أن نوهت مطلع الأسبوع الحالي إلى إمكانية تساقط كميات من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى”.

وأضاف الجابري، أن “ما حصل خلال الأسبوع الحالي يتطابق مع ما صدر عن قسم التنبؤ، حيث بلغت الكميات الساقطة مؤخراً في منطقة زاخو 18.0 والسليمانية 11.6 واربيل 5.3 والرطبة 5.2”.

وأشار، إلى أن “الهيئة كانت تستبشر خيرا خلال هذه المدة”، مشدداً على أن “التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن الأمطار تسقط في بداية شهر تشرين الثاني لكنها بدأت في الثلث الأخير من هذا الشهر”.

ومضى الجابري، إلى أن “الامطار التي سقطت خلال اليومين الماضيين كانت مبكرة، وقد وصلت إلى بغداد مع انخفاض في درجات الحرارة”.

من جانبه، تحدث المتنبئ الجوي هادي السلامي، عن “انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين مع تحول الرياح الى شمالية غربية بشكل مؤقت”.

وأكد، “استمرار التكونات الرعدية في مناطق متفرقة من الوسط والشمال خصوصا يوم الخميس المقبل”.

وأشار السلامي، إلى أن “حالة جوية ماطرة أكثر شمولية بداية الشهر المقبل وتدخل في نطاقها مدن الوسط والفرات الاوسط وقد تشمل مدن الجنوب وانخفاض حراري بطعم الشتاء والاجواء ستكون باردة ليلا وأكثر اعتدالا خلال النهار”.

أما المتنبئ الجوي صادق عطية، فقد أكد هو الاخر، “انخفاضا واضحا في درجات الحرارة الأسبوع الحالي في مناطق شمالي وغربي البلاد، مع انخفاض طفيف في بقية المناطق”.

وتابع عطية، ان “موجة الرطوبة ستخف حدتها تدريجياً، عندما تتحول الرياح مؤقتاً لما بين شمالية غربية في ذي قار وجنوبية غريبة في ميسان والبصرة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية خفيفة”.

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