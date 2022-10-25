البارتي يحمل “الخلاف الشيعي” مسؤولية عرقلة مشوار السوداني نحو البرلمان

وصفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، الاثنين، الخلاف الشيعي حول المناصب الوزارية بـ”حجر العثرة” في مشوار تشكيل الحكومة المقبلة، الامر الذي يناقض تصريحات الاطار المتحدثة عن حسم خياراتهم وتخويل السوداني.

وقالت دخيل في تصريح متلفز ان “القوى السياسية عليها ترشيح شخصيات نزيهة لتولي الوزارات وان هناك استحقاقات انتخابية وفق المقاعد البرلمانية”.

واضافت ان “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لديه خبرة سياسية وإدارية ويعلم بالأمزجة السياسية وان المشكلة السياسية تتعلق بالاتفاقات داخل البيت الشيعي لدخول الحكومة في البرلمان”.

واشارت الى ان “طلب السوداني عدم تدخل الكتل باختيار وزراء المالية والكهرباء والصحة خطوة ذكية وفي حال تعذر السوداني فان العملية السياسية ستدخل بازمة كبيرة”.

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