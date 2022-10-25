التجارة: مستمرون في تجهيز الطحين للوكلاء بانسيابية

أكدت وزارة التجارة استمرار تجهيز الوكلاء بالحصة السادسة من الطحين، وتحدثت عن لقاءات تجمعها مع مؤسسة الشهداء لغرض بيع السيارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة، تلقته (المدى)، أن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة مستمرة في تجهيز الوكلاء بالحصة السادسة من الطحين”.

وأشار البيان، إلى “انسيابية تدفق الحبوب إلى المطاحن العاملة في نينوى والانبار وديالى والمثنى وذي قار والبصرة وتحقيق نسب متقدمة في توزيع الطحين”.

ونقل البيان عن معاون مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب اثير داود سلمان القول، إن “سايلوات تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بوجبات جديدة من خلطات الحبوب لإكمال عملية إنتاج وتجهيز الكمية المتبقية المخصصة للحصة السادسة من الطحين”.

وأكد سلمان، “مواصلة اللجان المشتركة متابعتها لعملية تجهيز الطحين عند الوكلاء في محافظات كركوك وبابل والديوانية وميسان وصلاح الدين”.

وأوضح سلمان، أن “فرق السيطرة النوعية تقوم بسحب النماذج من الحبوب المستلمة والطحين المنتج لأغراض الفحص المختبري، فضلا عن اشرافها على تدعيم الطحين بمادة البريمكس”.

وانتهى سلمان، إلى أن “الوحدات الرقابية هي الاخرى تشرف على فحص الخبازة وتجهيز الوكلاء وتقوم بإجراء استبيانات منفصلة لعينات من العوائل عن نوعية الطحين المجهز ومتابعة الاسعار في الاسواق المحلية”.

وعلى صعيد متصل، أكد بيان صادر عن وزارة التجارة، “عقد الشركة العامة لتجارة السيارات اجتماعا لهيئة المديرين لمناقشة نظامها الداخلي لاتخاذ التوصيات والقرارات بشأنه”.

وتابع البيان، أن “الاجتماع تناول دراسة النظام الداخلي للاقسام كافة في الشركة وتم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها”.

وأشار، إلى أن “ذلك وفق المعطيات التي تواكب عمل الشركة فضلاً عن مناقشة الخطة الستراتيجية للشركة للسنوات الأربع المقبلة”.

وشدد البيان، على “ضرورة أن تكون الخطة متكاملة وأن تغطي جوانب العمل كافة في الشركة”.

ونوه، إلى “توجيه قسمي التدقيق والرقابة الداخلية للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة امور الشركة كافة”.

ونبه البيان، إلى “توجيه قسمي المالية والصيانة بوضع خطة مستندة على دراسة واضحة ودقيقة لتنفيذها على ارض الواقع”.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان، بلقاء تفاوضي عقدته “الشركة العامة لتجارة السيارات في وزارة التجارة مع من مؤسسة الشهداء لبيع سيارات تويوتا لاند كروز نوع (GX) باصات هونداي فئة (11) راكباً”.

وأورد، أن “اللقاء جرى خلاله تقديم نبذة مقتضبة عن عمل ونشاط الشركة ونوعية السيارات والآليات والمعدات التي تستوردها ذات المناشئ العالمية الرصينة”.

ولفت البيان، إلى “دعوة الوفد المفاوض الذي يمثل مؤسسة الشهداء، إلى تقديم طلباتهم لغرض تلبيتها”.

وبين، أن “وفد المؤسسة من جانبه طرح مطالبه على الشركة لتقديم ما لديها لغرض الاختيار على وفق أفضل المواصفات الفنية والعروض السعرية وما يروم من شراء لسيارات التويوتا لاند كروز نوع (GX محرك 4000) ذات المنشأ الياباني، وباصات هونداي فئة (11) راكباً وسعة المحرك (2400) موديل 2021”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط