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الكاظمي يغرد بشأن اعتقال المتهم بسرقة الضرائب

علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عملية اعتقال المتهم بسرقة الامانات الضريبية دون إشارة واضحة للقضية، حيث اكتفى بالثناء على وزارة الداخلية “لملاحقة سراق المال العام”.

وقال الكاظمي في تغريدته  إنه “منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد وكشف الفاسدين والقبض على المجرمين”.

واضاف أن “ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية”.

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