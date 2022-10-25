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بالتزامن مع تظاهرات 25 تشرين.. السوداني يقدم كابينته للاطار التنسيقي غدا الثلاثاء

كشف مصدر سياسي مطلع  الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيعرض كابينته الوزارية على الاطار التنسيقي.

وقال المصدر  إنه “في الساعة 6 مساء يوم غد سيعرض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تشكيلته الوزارية على الإطار التنسيقي”، مبينا انه ” بعدها سيتم تقديم طلب إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة مخصصة لمنح الثقة”.

وتستعد شوارع العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء لاحياء فعاليات 25 تشرين الاول، من قبل متظاهري وقوى تشرين، فيما شهدت العديد من شوارع وجسور العاصمة اغلاقا بالصبات الكونكريتية.

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