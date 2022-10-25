بعد توقف لأكثر من ساعة.. واتساب يعود إلى العمل

عاد تطبيق “واتساب” إلى العمل بعد عطل مفاجئ أوقف العمل فيه بشكل تام لأكثر من ساعة.
وكانت عدة دول أبلغت اليوم عن توقف تطبيق المحادثة الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
عاد تطبيق “واتساب” إلى العمل بعد عطل مفاجئ أوقف العمل فيه بشكل تام لأكثر من ساعة.
وكانت عدة دول أبلغت اليوم عن توقف تطبيق المحادثة الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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