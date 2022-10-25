بكلفة اكثر من 33 مليار دينار .. مشاريع خدمية في العاصمة اربيل

ضمن إطار المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان في جميع مدن الإقليم، اعلن مكتب محافظ أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مركز قضاء أربيل وبكلفة تتجاوز الـ 33 مليار دينار.

وذكر بيان صادر عن المكتب : انه “ضمن إطار خطة وبرنامج المشاريع التنموية في محافظة أربيل لعام 2022-2023، وبهدف تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، سيتم تنفيذ 47 مشروعاً خدمياً في مركز قضاء أربيل بتكلفة (33) مليار و190 مليون و451 الف و 910 دينار”.

ورغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان واصلت تقديم مشاريعها الخدمية للمواطنين في جميع مدن ومناطق اقليم كوردستان.

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