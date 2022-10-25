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ريال مدريد يرغب بضم سون خلال الفترة المقبلة

يراقب ريال مدريد، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، استعدادا لضمه خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد سون (30 عاما) مع توتنهام في صيف 2025، حيث يلعب في صفوف النادي اللندني منذ عام 2015، قادما من باير ليفركوزن.

ووفقا لصحيفة “سبورت 1” الألمانية، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يراقب اللاعب بجدية، بعد أن أبدى إعجابه بمستواه.

وأوضحت الصحيفة، أن سون يرى أن الانتقال لناد أكبر ضروري من أجل تزيين مسيرته بالبطولات، خاصة وأنه يقضي عامه السابع مع السبيرز دون تحقيق أي بطولة.

وشارك سون في نهائيين مع توتنهام، الأول كان نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وخسر أمام ليفربول بهدفين دون رد، والثاني كان كأس الرابطة الإنجليزية 2021 أمام مانشستر سيتي، وخسر بنتيجة (1-0).

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