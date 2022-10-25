في منزل العبادي.. اجتماع “مهم” لقادة الإطار التنسيقي لتقاسم الكابينة الوزارية

وقال المصدر إن “اجتماع مهم لاستكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثني عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار”.

وبين أن “توزيع الوزارات سيكون بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عن عدد حقائبه الوزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، إنه “وفق الوزن الانتخابي فإن حصة ائتلاف دولة القانون في حكومة السوداني تكون اربع وزارات لكننا دائما كنا (ام الولد) وكل همنا تشكيل الحكومة والإسراع بحسم هذا الملف، إذ سيكون لنا حقيبتين فقط في الحكومة الجديدة”.

وبين أن “ائتلاف دولة القانون سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما معها وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف”.

فيما حصلت الكتل الإطارية الأخرى على باقي الوزارات الاثني عشرة,

ويوم أمس الاثنين، كشف القيادي في الاطار التنسيقي، فادي الشمري، ان “الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على تمرير نصف الحكومة خلال جلسة برلمانية تعقد مساء اليوم (امس الاثنين)، غير صحيحة ولا يوجد هكذا توجه او اتفاق اطلاقاً”.

وأضاف ان “يوم الاربعاء المقبل هو الموعد شبه النهائي للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، والمشاورات الحكومية لرئيس الوزراء المكلف في لمساتها الأخيرة”.