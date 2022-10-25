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قائمة بالطرق المغلقة في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى 25 تشرين

تنشر (بغداد اليوم) الموقف الأمني في العاصمة بغداد وأبرز الطرق المغلقة استعدادا لتظاهرات يوم غد الثلاثاء، بمناسبة احياء ذكرى 25 تشرين.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت  فأنه قطع معظم الشوارع المحيطة بمقتربات ساحة التحرير، من بينها اغلاق جسري السنك والجمهورية، بالاضافة الى غلق شارع الجمهوري المؤدي الى ساحة الخلاني، فضلا عن اغلاق بوابة الخضراء بالصبات من جهة مجلس القضاء الاعلى.

بالاضافة الى غلق الطريق الى ساحه الطيران من جهة مقبرة الغزالي بالصبات الكونكريتية، فضلا عن اغلاق مدخل منطقة الشيخ عمر وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.

ويحشد متظاهرو وقوى تشرين لاحتجاجات يوم غد الثلاثاء لاحياء ذكرى تظاهرات 25 تشرين الاول التي انطلقت عام 2019.

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