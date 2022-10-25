نظام طهران والهروب الى الامام

الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

أثار مقتل امرأة إيرانية ، زينا (مهسا) أميني التي تبلغ من العمر 22 عامًا ، على يد “شرطة الأخلاق” في النظام الذي يحكمه الملالي انتفاضة غير متوقعة في جميع أنحاء القوميات بإيران واول مطالب المحتجين هو المطالبة بإنهاء النظام الثيوقراطي،وتعتبر هذه الاحتجاجات والتظاهرات الحالية هي أحدث فصل في الحركة الشجاعة للشعوب في ايران ضد حكم الملالي الممتد على مدى ثلاثة وأربعين عامًا من القمع والإرهاب ضد المواطنين من القوميات المحتلفة التي ابتلت بهذا النظام الدكتاتوري القمعي التسلطي ،وربما يتطور الامر الى تحوله الى ثورة شعبية تنهي وجوده وتتحرر كل القوميات الست التي عانت وما تزال الامرين من حكم الملالي الذي فرضوا على هذه الشعوب من قبل بريطانيا وامريكا والصهيونية ،رداً على الاحتجاجات ، منع النظام المحتجين الوصول إلى الإنترنت وأطلقت العنان للعنف ضد المتظاهرين ، وهدد الرئيس إبراهيم رئيسي “بالتعامل بحزم” مع أي شخص يخالف قوانين النظام. لكن الأمر لا يقتصر على رئيسي. المرشد الأعلى علي خامنئي ، الذي يسيطر على جهاز إيران القسري ، خرج من غرفته بعد أسبوعين من الصمت فقط لإلقاء اللوم على المشتبه بهم المعتادين: الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب ككل!!!!

لكن ما يفشل النظام في فهمه هو الفرق بين القوانين العادلة وغير العادلة. وكما قال مارتن لوثر كينغ الابن: “ليس على المرء مسؤولية قانونية فحسب ، بل مسؤولية أخلاقية لطاعة القوانين العادلة. على العكس من ذلك ، على المرء مسؤولية أخلاقية لعصيان القوانين الجائرة. أي قانون ينتشل شخصية الإنسان هو مجرد. أي قانون يحط من شخصية الإنسان هو غير عادل “.

اشتهر فولتير ساخرًا أن “الإمبراطورية الرومانية المقدسة” لم تكن “بأي حال من الأحوال مقدسة ، ولا رومانية ، ولا إمبراطورية”. وبالمثل ، فإن جمهورية إيران الإسلامية ليست جمهورية إسلامية ولا جمهورية ولا إيران.يتعارض تفسير النظام السخيف والحقير للإسلام مع قرون من الفقه – فأنت تسلب أسلحة النظام وقوة محفظته ، وتنهار أسسها الفقهية.

يعتبر النظام ، الذي تديره قلة غير منتخبة فرضت على الشعوب بالقوة ، إهانة لمفهوم الجمهورية ، الذي يعرفه قاموس أكسفورد الإنجليزي على أنه نظام “يتم فيه الاحتفاظ بالسلطة العليا من قبل الشعب وممثليه المنتخبين”. والأهم من ذلك ، أن النظام ليس “من شعوب إيران”. إنها قوة احتلال مناهضة لهم إنهم زمر لا تمثل القوميات(العربية والكردية والاذرية والبلوشية والتركية وحتى الفارسية) أو ثقافتهم أو تاريخهم. النظام هو انحراف في كل شيئ. إن العلامة الأساسية لقوة الاحتلال هي أنها لا تهتم بشكل صارخ ووقح باحتياجات الأشخاص الذين تزعم أنهم يحكمون ويدعون أنهم يمثلون. بينما يفترض العديد من محللي السياسة الخارجية أن كل دولة تعمل لمصلحتها الخاصة ، فإن هؤلاء “الخبراء” يفشلون في التمييز بين النظام والدولة – ناهيك عن الأمة. النظام في طهران هو قوة محتلة لأنه يهتم فقط ببقائه ومستقبله ، وليس مصالح القوميات المختلفة في داخل مايسمى ايران وهذا هو السبب في أنها تقتل الشباب بلا رحمة ، وتعامل النساء بوحشية ، وتروي أدنى مشهد للمعارضة.

قارن التسلسل الهرمي لمصالح النظام مع مصالح الحكومة الإيرانية السابقة عندما واجهت مظاهرات حاشدة. على الرغم من كل عيوب حكومته وعيوبها ، فبدلاً من التمسك بالسلطة والقتال حتى آخر قطرة دم ، غادر شاه إيران الأخير ، محمد رضا بهلوي ، البلاد عندما أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد للاحتفاظ بالسلطة هو قمعها. بقوة غاشمة لا ترحم. كان الشاه – في أسوأ أيامه – أفضل بكثير من جمهورية إيران الإسلامية في أي يوم على مدار الثلاثة والأربعين عامًا الماضية. وهذا دليل على أن الثورة الإيرانية الأولى كانت فشلاً ذريعاً وأن ثورة إيرانية ثانية ضرورية لعكسها ، ووضع حد للاستبداد الديني ، ووضع إيران على طريق الاستقلال والحرية.

لطالما كان الغرب حذرًا من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط حيث هناك مخاوف مشروعة بأن انهيار النظام غير الشرعي ، سيطلق الفوضى كما هو الحال في العراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا وأماكن أخرى ، سيما وقد أدى التدخل غير المسبوق لملالي ايران في هذه البلدان إلى إطلاق العنان لموجة من التطرف الديني والصراعات المذهبية الطائفية والى الفوضى ،فبعد أن عانت القوميات داخل ايران على مدى أربعة عقود من القمع ، ارتفعت الاصوات من الجميع لتقول للملالي ومن يقف خلفهم “كفى”. لقد حان الوقت لإلقاء الملالي ونظامهك الفاشل في مزبلة التاريخ وأن تختار الشعوب داخل ايران مصيرها في نظام جديد للشعب ومن الشعب ومن أجل الشعب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط