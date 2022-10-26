إشبيلية ينعش آماله في دوري الأبطال

حقق فريق إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الإسباني كل من اللاعبين، المغربي يوسف النصيري، والإسباني إيسكو، والأرجنتيني غونزالو مونتييل في الدقائق (61، 88، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمديمة إشبيلية.

وحقق فريق إشبيلية انتصاره الأول في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2022-2023)، بعد خسارتين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة السابعة (G)، وأنعش آماله في بلوغ دور الـ16 للبطولة.

بينما يتربع مانشستر سيتي الإنجليزي على عرش صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراته مساء اليوم الثلاثاء أيضا، أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الثاني برصيد 7 نقاط.

بينما توقف رصيد نادي كوبنهاغن عند نقطتين، ليبقى في المركز الرابع الأخير، ويودع رسميا البطولة.

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